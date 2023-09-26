وزارة الثقافة تنعى الخزاف رأفت الساعاتي عن عمر ناهز 83 عاماً

دمشق-سانا

نعت وزارة الثقافة والوسط الثقافي السوري اليوم الخزاف القدير رأفت الساعاتي عن عمر ناهز 83 عاماً.

وذكرت وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية أن الساعاتي يعد أحد الفنانين القلائل الذين اكتشفوا منذ أكثر من أربعة عقود أسرار وجماليات التعامل مع القطع الفنية الخزفية باعتبارها صياغة تشكيلية بحد ذاتها.

واستطاع الساعاتي خلال مسيرته الفنية الطويلة أن يبني عوالمه الفنية، ويحقق رغباته وأحلامه، مستخدماً الخامات والألوان النارية التي تتفق في مدلولاتها الجمالية مع اتجاهات الفنانين المحدثين، بقدر ما تتفق مع انضباطية الحركة في التشكيل العقلاني، وضمن صياغة لها ملامسها وجمالياتها الخاصة.‏

ورأفت الساعاتي من مواليد حمص 1940 خريج كلية الآداب “الأدب الإنكليزي”، تخصص في مركز وليد عزت للفنون التطبيقية بدمشق، اتبع دورة بالخزف في ألمانيا بطريقة الدولاب، وهو عضو اتحاد الفنانين التشكيليين ، وله مشاركات عديدة بالمعارض السنوية الجماعية التي تقيمها وزارة الثقافة السورية.

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