طيران الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عدوانه على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً بالصواريخ مواقع في مدينة رفح وشرق مدينة غزة، ما ألحق أضراراً بالغة في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

وتواصل سلطات الاحتلال لليوم الثاني عشر تشديد حصارها على قطاع غزة وشل حركة تنقل الفلسطينيين والبضائع والمواد الغذائية والمحروقات من وإلى القطاع بإغلاقها معبري بيت حانون وكرم أبو سالم.

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