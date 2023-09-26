انطلاق فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي في حماة

حماة-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي الثقافي، الذي تقيمه مديريتا المسارح والموسيقا والمسرح القومي، بالتعاون مع مديرية ثقافة حماة على مسرح المركز الثقافي بحماة.

وافتتح المهرجان بمسرحية “الضيوف” اقتباس جوان جان، إعداد وإخراج الفنانة كاميليا بطرس، قدمت من خلالها تجربة عن ثنائية الخير والشر وصراعهما الأبدي في النفس الإنسانية من خلال حكاية سردها كل من الممثلين نوران العثمان، أسامة العثمان، مؤيد الدرع، براءة غزال، بيان الشواف، جودي عبود وعبدالرحمن اللاز.

ولفتت المخرجة بطرس في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العرض يروي حكاية السيدة سعاد التي فقدت ولدها وزوجها لتعيش وحيدة برفقة خادمها إلى أن تتمكن سامية من إقناعها بالعيش معها في منزلها وبجلب ابنتيها للعيش معها.

وتتطور الأحداث بالمنزل بحسب بطرس عندما يصبح الضيف بمنزلة مالك البيت متحولاً من غريب إلى سيد يأمر وينهي وما هي سوى أيام حتى تقرر سامية التخلص من مضيفتها بخدعة تودي إلى قتلها والسيطرة على بيتها وممتلكاتها، مؤكدة أن العرض هو حالة من الوفاء والغدر” فالوفاء أساس العمار والغدر أساس الهدم”.

مدير الثقافة بحماة سامي طه أشار إلى أهمية مهرجان الماغوط الإبداعي الذي يقدم فيه فناً راقياً وملتزماً، معتبراً أن أي مهرجان ثقافي هو ظاهرة حضارية لا بد من تشجيعها وتوفير الأجواء لها.

وضم فريق عمل مسرحية “الضيوف” محمد تلاوي ،محمد نجم، خالد الموصلي، أسامة كعيد و دانية المصول.

وتستمر عروض المهرجان لغاية 30 من الشهر الجاري في المراكز الثقافية بحماة ومصياف وسلمية والسقيلبية.

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