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إعلان أسماء أوائل الثانوية المهنية المقبولين في الجامعات والمعاهد التقانية والناجحين بمسابقة الهندسة المعمارية

2023-09-26

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أسماء الطلاب الأوائل المقبولين في الجامعات والمعاهد التقانية للعام الدراسي 2023-2024 من حملة شهادة الدراسة الثانوية المهنية “الزراعية والصناعية والتجارية” الدورة الأولى لعام 2023.

ودعت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه الطلاب المقبولين إلى إتمام مراحل تسجيلهم وتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة منهم اعتباراً من صباح يوم الأحد 8-10-2023 ولغاية يوم الخميس 28-12-2023.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقعها الإلكتروني.

كما أعلنت الوزارة أسماء الناجحين بمسابقة الهندسة المعمارية للعام الدراسي 2023-2024 مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني وقناتها على التلغرام.

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