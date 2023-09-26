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مصرع ثمانية أشخاص بينهم أطفال جراء فيضانات جنوب إفريقيا

2023-09-26

بريتوريا-سانا

أعلنت سلطات الطوارئ في جمهورية جنوب إفريقيا اليوم مصرع ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال عقب أيام من الهطول الغزير للأمطار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات قولها:  إن الضحايا لقوا مصرعهم في حادثين منفصلين قرب مدينة” كيب تاون”، موضحة أن الفيضانات تسببت بحدوث مشاكل في توصيلات الكهرباء، حيث لقي أربعة أطفال مصرعهم صعقاً بالكهرباء، فيما جرفت المياه 4 أشخاص آخرين في منطقة زراعية.

وأغرقت الأمطار الغزيرة الشوارع وتسببت بانقطاع الكهرباء عن أكثر من80 ألف شخص في أنحاء البلاد.

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