مؤسسة (وثيقة وطن) تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

بكين-سانا

شاركت مؤسسة وثيقة وطن اليوم في اجتماع الدورة الرابعة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية في شنغهاي.

وتضمّن المنتدى محورين أساسيين الأول يتعلّق بمبادرة التنمية العالمية، والثاني بمبادرة الحزام والطريق، حيث شارك فيه العديد من الباحثين من الجانبين الصيني والعربي، ومن مختلف الدول العربية.

وتحدّثت خلال المؤتمر الدكتورة “نيرمين النفرة”، معاونة مدير المشاريع في مؤسسة وثيقة وطن عن الدور الذي تلعبه المؤسسة في بناء القدرات وتنمية الشباب وتمكين المرأة وتشجيع الحوار بين الحضارات.

وقدمت النفرة عرضاً عن مشاريع المؤسسة التي تسهم في عملية التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضةً الحقائب التدريبية التي طورتها لبناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات التأريخ الشفوي والبحث العلمي والمهارات ذات الصلة.

ودعت “النفرة” جمهورية الصين الشعبية وجميع الدول المشاركة إلى تبادل المعلومات والخبرات مع مؤسسة وثيقة وطن وترجمة هذه المعارف إلى جميع اللغات، بهدف إيصال النماذج التنموية إلى العالم أجمع.

يشار إلى أن المؤتمر يركّز على عملية تنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية الأولى، وتكثيف الجهود العربية والصينية لتحقيق مستقبل تنموي أفضل للمجتمع الصيني العربي، في إطار مبادرتي التنمية العالمية والحزام والطريق.

يذكر أن الدورة الأولى لهذا المنتدى انعقدت عام 2018 تحت عنوان “تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في الحكم والإدارة وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات الإنمائية للجانبين الصيني والعربي”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency