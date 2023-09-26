مشاريع متميزة لطلائع البعث وشبيبة الثورة ضمن معرض الباسل للإبداع والاختراع

دمشق-سانا

16 مشروعاً عرضتها منظمتا طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة خلال معرض الباسل للإبداع والاختراع بدورته الـ 21 المقامة على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، والمستمرة لغاية السابع والعشرين من شهر أيلول الجاري.

وتعمل منظمة طلائع البعث على اكتشاف مواهب الأطفال بالتعاون مع الأهالي، بمختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، وفق ما أوضح سامر حلاق عضو المنظمة في سورية ورئيس مكتبي التقنية والريادة في تصريح لـ سانا، لافتاً إلى أن عدد المشاريع المشاركة ضمن المعرض 9 مشاريع قام بها 11 تلميذاً وتلميذةً، معظمهم من الرواد على مستوى سورية، وتم تكريمهم أمس من قبل وزارة التربية.

وبين حلاق أن المشاريع توزعت على مشروع “هيلث ميت” الذي يساعد المرضى من كبار السن بالتذكير بموعد الدواء عن طريق إرسال رسالة لهم وفي حال عدم الاستجابة الاتصال بشخص آخر مهتم بهم، ومشروع نقل الطاقة لاسلكياً عن طريق البلوتوث، ومشروع تعبئة خزان المياه أوتوماتيكياً في حال انخفاض نسبة الماء فيه، ومشروع نظام ري حديث للمزروعات، ومشروع العمل على وسائل تعليمية للأطفال عن طريق تدوير المخلفات.

وتابع حلاق: كما أن هناك مشروع روبوت ذكي للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض بطريقة آمنة، ومشروع روبوت فرز المنتجات حسب الألوان، يستخدم ضمن خطوط الإنتاج وإرسال البيانات لاسلكياً، ومشروع روبوت ذكي يتم التحكم به عبر الصوت ويستشعر بحدوث الزلازل ويطلق الإنذارات، ومشروع البطاقة السحرية الذكية التي تقدم برنامجاً لكل العيادات الطبية، وتم اعتمادها من نقابة الأطباء في سورية.

وفي تصريح مماثل أوضح محمد القاسم عضو قيادة اتحاد منظمة شبيبة الثورة، رئيس مكتب المعلوماتية والتقانة المركزية، أن المنظمة تشارك ضمن المعرض بسبع مشاركات، توزعت على مشروع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق السير، وجهاز يقوم بالكشف عن العبوات الملوثة في معمل تعبئة، وعصا متطورة لمساعدة المكفوفين على السير، ومزرعة ذكية، وروبوتات تحدي الفضاء، إضافةً إلى مشروع تصميم وتنفيذ لوحة قواطع ذكية، وتصنيع محلي لكريم بديل لعمل الليزر.

ولفت القاسم إلى أن منظمة اتحاد شبيبة الثورة تولي اهتماماً للشباب المبدع عبر دعم المشاريع المميزة المشاركة ضمن فعاليات المعرض لهذا العام، بالحصول على حماية ملكية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافةً إلى دخول المنظمة معهم شريكاً بالإنتاج والترويج والتسويق.

علياء حشمه ورحاب علي

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