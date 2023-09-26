بوركينا فاسو.. إيقاف مجلة فرنسية عن العمل بسبب نشرها مقالات “كاذبة”

واغادوغو-سانا

أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو اليوم أنه علق عمل مجلة “جون افريك” الإخبارية الفرنسية بسبب نشرها مقالات كاذبة تحدثت عن توتر، واستياء داخل القوات المسلحة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن المجلس قوله في بيان: إن المجلة تسعى لتشويه سمعة القوات المسلحة والتلاعب بالمعلومات لنشر الفوضى، وذلك بعد نشر مقالين خلال الأيام الأربعة الماضية.

وعلق المجلس العسكري بالفعل بث “إذاعة فرنسا الدولية” وقناة “فرنسا 24” بتهمة إعطائها صوتاً للمتمردين عبر منطقة الساحل جنوب الصحراء.

وشهدت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو توتراً حيث أصدرت الأخيرة أوامر بطرد دبلوماسيين من بينهم السفير الفرنسي من بلادها مؤخراً.

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