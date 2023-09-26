اتحاد كرة السلة يحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الممتازة للرجال والسيدات

دمشق-سانا

حدد الاتحاد العربي السوري لكرة السلة موعد انطلاق الدوري السوري للدرجة الممتازة بتاريخ الـ 27 من الشهر القادم بمشاركة ثمانية أندية، على أن تقام قرعة الدوري يوم الإثنين القادم في مبني الاتحاد بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

أما الأندية المشاركة في دوري الرجال من الدرجة الممتازة فهي الاتحاد أهلي حلب والوحدة والجلاء والجيش والكرامة والنواعير والحرية والوثبة.

كما يبدأ دوري السيدات من الدرجة ذاتها في الثالث من تشرين الثاني القادم، حيث ستشارك 10 أندية وتبدأ منافسات دوري الرجال دون الـ 21 عاماً في العاشر من الشهر القادم.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency