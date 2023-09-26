الحرفي مازن جاموس يحول قطع الخشب المهملة إلى تحف فنية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صباغ يبحث مع فيرشينين وفرانسيس التحديات التي تواجه سورية وتخفيف المعاناة عن شعبها
2023-09-26
موقع تشيكي: زيارة الرئيس الأسد إلى الصين بداية لحقبة جديدة عنوانها الشراكة
2023-09-26
دبلوماسيان روسيان: زيارة الرئيس الأسد إلى الصين تؤكد تمسك سورية بامتلاك قرارها الوطني
2023-09-25
(الحزام والطريق)… مبادرة صينية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وإنهاء هيمنة القطب الواحد
2023-09-25
وزير الداخلية يبحث مع سفير البرازيل بدمشق تعزيز العلاقات بين البلدين
2023-09-25
الصفدي وعبد اللهيان يبحثان عدة قضايا بينها الوضع في سورية
2023-09-24
صباغ يلتقي غوتيريش وإيجر والحديث يدور حول الاحتياجات الإنسانية في سورية
2023-09-24
محليات
مشاريع متميزة لطلائع البعث وشبيبة الثورة ضمن معرض الباسل للإبداع والاختراع
2023-09-26
محافظ الرقة يبحث مع وفد أممي سبل تعزيز الوضع الخدمي في الريف المحرر
2023-09-26
نقليات الكرنك تعود مجدداً.. إطلاق أولى الرحلات من دمشق إلى اللاذقية وبالعكس
2023-09-26
مجلس الوزراء يناقش الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات القطاعات الحيوية من مادة المازوت وبضبط الأسواق
2023-09-26
إعادة محطة تحويل كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد توقفها نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي
2023-09-26
القائمون على حاضنات الأعمال: معرض الباسل للإبداع والاختراع بيئة مناسبة لاستقطاب المشاريع الريادية
2023-09-26
تسهيلاً لإنجاز معاملات المكلفين بخدمة العلم والمقيمين بالخارج .. إطلاق خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين
2023-09-26
رياضة
اتحاد كرة السلة يحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الممتازة للرجال والسيدات
2023-09-26
أجنحة الشام للطيران توقع عقداً لرعاية نادي الفتوة الرياضي والاجتماعي
2023-09-26
اختتام بطولة اللاذقية بالجودو للشباب والشابات
2023-09-26
انسحاب لاعب منتخب سورية للملاكمة من مواجهة منافسه البحريني لوجود حكم من الكيان الصهيوني
2023-09-26
فوز روبين قازان على مضيفه فاكيل في الدوري الروسي
2023-09-25
الإصابة تبعد الرباع معن أسعد عن المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية في الصين
2023-09-25
عشاق القوة البدنية على موعد مع بطولة الجمهورية للبنش برس بأنظمة وتقنيات دولية جديدة
2023-09-25
اقتصاد
مهارات الدخول لسوق العمل الاقتصادي في ورشة تدريبية بدمشق
2023-09-26
زراعة حماة: الأول من الشهر المقبل موعد استلام محصول القطن من الفلاحين
2023-09-26
تحديات ومعوقات القطاع الصناعي… محور اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة
2023-09-26
المركزي يحدد الضوابط الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية
2023-09-26
6 آلاف هكتار جديدة أدرجت ضمن الخطة الزراعية في محافظة ريف دمشق
2023-09-26
بدء موسم قطاف التفاح في السويداء وتقديرات الإنتاج 42 ألف طن
2023-09-26
هبوط أسعار النفط
2023-09-26
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الوزراء يناقش الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات القطاعات الحيوية من مادة المازوت وبضبط الأسواق
صباغ يبحث مع فيرشينين وفرانسيس التحديات التي تواجه سورية وتخفيف المعاناة عن شعبها
السيدة الأولى أسماء الأسد خلال لقاء حواري بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين: نواجه محاولات طمس الثقافات الوطنية عبر وسائل متعددة الشكل واحدة المضمون
الرئيس الأسد خلال لقائه تشاو لي جي: مبادرات الصين تشكل أملاً وأبواباً مفتوحة لعالم جديد
خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو مائل للبرودة ليلاً
الرئيس الأسد خلال لقائه لي تشيانغ في بكين: التوجه شرقاً ضمانة سياسية وثقافية واقتصادية بالنسبة لسورية
الحرفي مازن جاموس يحول قطع الخشب المهملة إلى تحف فنية
2023-09-26
الحرفي مازن جاموس
2023-09-26
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