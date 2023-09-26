مهارات الدخول لسوق العمل الاقتصادي في ورشة تدريبية بدمشق

دمشق-سانا

أقامت مؤسسة إدارة الموارد البشرية اليوم بالتعاون مع فرع ريف دمشق لنقابة المهن المالية والمحاسبية ورشة تدريبية حول مهارات الدخول لسوق العمل الاقتصادي، وذلك في مقر المؤسسة بدمشق.

وتتركز محاور الورشة التي تستمر على مدى يومين حول كيفية كتابة السيرة الذاتية بمختلف أنواعها والقوالب المعمول بها عالمياً والتعريف بمقابلة العمل الناجحة ومهارات التواصل.

رئيس مجلس أمناء المؤسسة منير عباس أوضح في تصريح لـ سانا أن الورشة تخصصية تفاعلية وتعالج نقاط الضعف لدى الطلاب والخريجين في هذا المجال، لتعريفهم بكيفية الدخول الصحيح لسوق العمل، ومعرفة المهارات اللازمة كخطوة أساسية في بداية المسار المهني.

وبين عباس أن الورشة هي بداية لبرنامج لدراسة متطلبات سوق العمل في الوقت الراهن.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة فرع ريف دمشق لنقابة المهن المالية والمحاسبية عماد يوسف إلى أن الورشة تتضمن البنود الأساسية للمقبلين على العمل في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية، مبيناً أن سوق العمل الاقتصادي كبير ويحتوي على فرص عمل كثيرة تطرح من قبل الشركات.

ولفت يوسف إلى أن النقابة تعمل على تأمين التدريبات النوعية المهنية بالتعاون مع مراكز التدريب من خلال وضع المتدربين في بيئة عمل افتراضية حقيقية وتدريبهم على فرص العمل وتعريفهم على المهن في هذا المجال.

مهند سليمان

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