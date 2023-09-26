الخارجية الروسية: تكريم الأوكراني هونكا في برلمان كندا استهزاء وقح تجاه ذكرى ضحايا النازية

موسكو-سانا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية التكريم الذي جرى للنازي الأوكراني ياروسلاف هونكا في البرلمان الكندي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن التكريم العلني الذي ناله هونكا البالغ من العمر 98 عاماً في البرلمان الكندي، وهو عضو جماعات بانديرا وخدم في فرقة إس إس غرينادير الرابعة عشرة “غاليسيا”، يثبت شكل النظام الحاكم في كندا برئاسة جاستن ترودو الذي تسلح في نشاطاته بـ “الروسفوبيا المسعورة”.

ووصفت الوزارة هذه الفعالية بأنها استهزاء وقح وسافر تجاه ذكرى ضحايا النازية التي خدمها المتعاونون الأوكرانيون، الذين أفلتوا لاحقاً من مسؤولية المشاركة في الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة من الاتحاد السوفييتي والدول الأوروبية، والذين قامت كندا باستقبالهم بترحاب بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى.

وشددت الوزارة على أن الأعمال العدائية من جانب الحكومة الكندية التي تحاول التفوق على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات المناهضة لروسيا، وتعمل باستمرار على توسيع قائمة العقوبات لتشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد عائلات، المشمولين بالعقوبات وحتى مؤسسات تعليمية بأكملها، ستنال حتماً الرد المناسب عليها.

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