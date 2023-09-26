إيران تنفي الأنباء المزعومة عن التنسيق لعملية تفاوض لرفع العقوبات الغربية

طهران-سانا

نفت وزارة الخارجية الإيرانية الأنباء المزعومة حول التنسيق لعملية تفاوض لرفع العقوبات الغربية عن إيران، ووصفت تلك الأنباء بأنها غير صحيحة.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم رداً على ما نشرته إحدى وسائل الإعلام حول عملية مفاوضات رفع العقوبات: إن هذا النوع من فبركة الأخبار والآلاعيب الإعلامية يتم عادةً لخلق جو سياسي يفتقر إلى المصداقية.

وكانت بعض وسائل الإعلام زعمت اليوم أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري سيلتقي خلال الأسابيع المقبلة مباشرةً مع منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في عمان.

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