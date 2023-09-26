غداً… انطلاق فعاليات معرض عمرها 2023

دمشق-سانا

بمشاركة 183 شركة من 14 دولة عربية وأجنبية، تنطلق غداً الدورة الثامنة من معرض إعادة إعمار سورية عمرها 2023، الذي تنظمه مؤسسة الباشق للمعارض بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على أرض مدينه المعارض بدمشق.

وأشار مدير عام مؤسسة الباشق تامر ياغي في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المعرض يشكل منصة لرسم ملاحم عملية إعادة الإعمار التي انطلقت في سورية بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري، إلى جانب المساهمة في فتح آفاق التعاون والتشبيك بين الشركات المحلية والخارجية، والتشجيع على الاستثمار والتعريف بمنتجات ومشاريع الشركات المشاركة من مختلف القطاعات، وخاصة الشركات الإنشائية والعمرانية.

ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى الأول من الشهر المقبل ورشات عمل بحضور رجال أعمال وباحثين ومختصين دوليين ومحليين تركز على التقنيات والتكنولوجيا الجديدة لإعادة الإعمار.

يشار إلى أن المواصلات من وإلى مدينة المعارض مؤمنة على مدار أيام المعرض بمعدل رحلة كل نصف ساعة من نقطتي انطلاق في جسر السيد الرئيس وساحة باب توما.

مدا علوش

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