نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 60 جريحاً منذ مطلع العام الجاري

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتقال الجرحى سواء من أطلق عليهم النار خلال عملية اعتقالهم أو من أصيبوا قبل الاعتقال، حيث وصل عددهم منذ مطلع العام الجاري حتى الآن إلى 60 جريحاً بينهم أطفال ونساء في الضفة الغربية.

وأوضح النادي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال ينفذ بحق الجرحى عمليات تنكيل ممنهجة بما في ذلك الاعتداء عليهم أثناء اعتقالهم دون أدنى مراعاة لأوضاعهم الصحية، إضافة إلى تحويل إصاباتهم إلى أداة للتنكيل بهم عبر ممارسة جريمة القتل البطيء من خلال الإهمال الطبي المتعمد ورفض تقديم العلاج اللازم لهم.

وطالب النادي المؤسسات الحقوقية الدولية بتدخل جاد وحقيقي لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وفي مقدمتهم المرضى وضمان توفير العلاج اللازم لهم وإنقاذ حياتهم.

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