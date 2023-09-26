القائمون على حاضنات الأعمال: معرض الباسل للإبداع والاختراع بيئة مناسبة لاستقطاب المشاريع الريادية

دمشق-سانا

انطلاقاً من أهمية النهوض بالمجتمع وتطويره والعمل على تنميته ليكون مجتمعاً ريادياً، وفرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال معرض الباسل للإبداع والاختراع المقام حالياً على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق البيئة المناسبة للقاء أصحاب المشاريع مع خمس حاضنات أعمال.

وحول مشاركة حاضنة (نمو) التقنية التي أطلقتها الأمانة السورية للتنمية وجامعة دمشق، أوضح مديرها الدكتور غيث ورقوزق أن الشريحة المستهدفة هي أصحاب مشاريع التخرج الريادية، وتقدم الحاضنة لهم الدعم المادي واللوجستي والفني ليتحول المشروع إلى نموذج قابل للطرح في الأسواق، إضافة إلى توفير مقر للعمل على إنشاء المشاريع داخل الحاضنة الموجودة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق.

وأوضح ورقوزق أنه يتم تقديم المشاريع للحاضنة عبر ملء استمارة تتضمن معلومات المشروع المراد إنشاؤه على الموقع الإلكتروني الخاص بالحاضنة، وبعد دراسة إمكانية تطبيقها ومعرفة الفكرة الريادية يتم التواصل مع صاحب المشروع، وتشارك الحاضنة بالمعرض عبر 7 مشاريع.

ووفرت مشاركة الحاضنات بالمعرض مساحة للتواصل مع المخترعين، والتعرف على مشاريع من مختلف القطاعات، فضلاً عن التعريف بما تقدمه الحاضنات للوصول إلى مرحلة التأسيس وتحويل المشاريع إلى تنموية إنتاجية، وفق مديرة حاضنة (صناع الريادة) ريم حمدان، منوهة بأن الحاضنة تهتم بالمشاريع الريادية المتصلة بالذكاء الاصطناعي والمحاكاة الرقمية.

وبينت حمدان أن الحاضنة تشارك بـ 4 مشاريع، ثلاثة منها فازت بمسابقة التطبيقات الذكية التي أطلقتها مؤسسة صناع الريادة، وهي تطبيق “لبسك من تصميمك” و”وريدك” و”طرق التسعير”، إضافة إلى التطبيق الزراعي الذكي.

وبهدف الاطلاع على المشاريع الإبداعية التي يقدمها الأطفال بالمعرض والتعريف بخدماتها تشارك شركة (كودي)، وهي حاضنة أعمال برمجية للأطفال وذوي الإعاقة، وفق فادي معلوف المدير التنفيذي للشركة، موضحاً أن عملها يركز على نشر ثقافة تعليم البرمجة للأطفال، عبر مشروع رؤيته إيجاد 100 ألف طفل سوري مبرمج حتى عام 2030.

وحول مشاركة حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات التابعة للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أوضحت المهندسة مايا تقي مديرة حاضنة دمشق أن المشاركة بالمعارض التخصصية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالإبداع والاختراع فرصة للتعريف بفروع حاضنة الجمعية في اللاذقية وحمص وطرطوس، إضافة الى دمشق ويوجد فيها 16 مشروعاً، منها مشروعان مشاركان في المعرض حالياً.

وعبر حاضنة مختصة بالمجال الزراعي تشارك منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بالمعرض، وفق رئيس وحدة حاضنة أعمال (أكساد) المهندس محمد سعود الذي أوضح أنه تم إطلاق الحاضنة منذ أقل من عام، وقامت باستقطاب 3 مشاريع، الأول مشروع شركة طورت تركيبة سمادية متعددة الأغراض، والثاني مبادرة نفذها 80 خريجاً من جامعة تشرين، لتكون أول شركة مولدة لمشاريع زراعية إنتاجية، أما المشروع الثالث فهو تطوير جهاز يولد الطاقة الكهربائية من جذور النباتات.

علياء حشمه وعلي عجيب

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