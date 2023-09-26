المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف الاحتلال للصحفيين محاولة لإسكات صوت الحق

القدس المحتلة-سانا

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية محاولة فاشلة لإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإسكات صوت الحق.

ونقلت وكالة وفا عن المجلس قوله في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يوافق الـ 26 من أيلول من كل عام: إن المناسبة تأتي هذا العام وسط استمرار وتصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في الإعلام من الاستهداف المتعمد بالرصاص إلى الاعتقال والتضييق، مبيناً أن الصحفيين الفلسطينيين سيواصلون أداء رسالتهم في فضح إرهاب الاحتلال ومواكبة نضال الشعب الفلسطيني حتى تحرير الأرض.

ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية ارتكاب الاحتلال 542 انتهاكاً بحق الصحفيين منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن أكثر من 131 صحفياً أصيبوا برصاص الاحتلال، فيما اعتقل نحو 100 آخرين.

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