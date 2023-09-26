شويغو: خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الشهر الحالي بلغت أكثر من 17 ألف فرد

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت منذ بداية الشهر الحالي أكثر من 17 ألف فرد و2.7 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وخلال اجتماع قيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم قال شويغو: إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله، وقضت القوات الروسية خلال الشهر الحالي على أكثر من 17 ألف فرد من القوات الأوكرانية، وشملت الخسائر الأوكرانية في الأسلحة والمعدات دبابتين من طراز ليوبارد وواحدة من طراز تشالنجر و7 عربات مشاة قتالية من طراز برادلي.

وأضاف شويغو: إن القوات الروسية وسعت منطقة السيطرة بشكل كبير بالقرب من قريتي سينكوفكا وبتروبافلوفكا على محور كوبيانسك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستمرون في تسليح القوات الأوكرانية، وتستمر كييف في إلقاء جنود غير مدربين في هجمات لا معنى لها على الرغم من عدم تحقيق أي نتائج.

ولفت شويغو إلى أن تصرفات الغرب وأتباعه في كييف لا تؤدي إلا إلى دفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي، فيما تواصل القوات الروسية في ظل تدفق الأسلحة الغربية إلى كييف زيادة قوتها القتالية ،بما في ذلك من خلال تحسين التدريب.

وأوضح شويغو أن وزارة الدفاع تعمل على زيادة الإمكانات القتالية للقوات المحمولة جواً من خلال إنشاء تشكيلات جديدة وزيادة قدراتها القتالية، وبحلول نهاية العام الحالي ستزيد القوات المحمولة جواً من إمكاناتها القتالية بمقدار 1.3 مرة، وستزداد القدرات النارية لوحداتها بنسبة 20 بالمئة.

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