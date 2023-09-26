6 آلاف هكتار جديدة أدرجت ضمن الخطة الزراعية في محافظة ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

مساحات زراعية جديدة غير مستثمرة تصل مساحتها إلى 6 آلاف هكتار أدخلت ضمن الخطة الزراعية للموسم الصيفي القادم في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، فيما بلغ إجمالي المساحات غير المستثمرة التي أدخلت بالاستثمار الزراعي خلال المواسم السابقة والموسم الحالي أكثر من 12 ألف هكتار، وفق مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة.

زيادة أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المساحة الجديدة التي أدخلت ضمن الخطة في الغوطة ستتم زراعتها بمحاصيل القطن وعباد الشمس والذرة العلفية، وريها بالمياه المعالجة الراجعة من محطة الصرف الصحي في منطقة الغوطة، مشيراً إلى أن الخطة الزراعية حرصت على استثمار كل الأراضي القابلة للزراعة في المحافظة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي وتحسين الواقع الزراعي وتطويره.

وأكد زيادة أن المديرية مستمرة بعملية التحول الى أتمتة توزيع المازوت الزراعي للموسم الحالي، وتقديم الخدمات الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل الأمثل للمزارعين في المحافظة.

من جانبه أشار رئيس دائرة التخطيط في المديرية المهندس فراس الخيال إلى أن إجمالي مساحة السليخ السقي الخاضع للدورة المروية بلغ 43279 هكتاراً ستتم زراعتها بمحاصيل وخضار شتوية وصيفية متنوعة، بزيادة إجمالية تجاوزت 6 آلاف هكتار عن المواسم السابقة، فيما بلغ إجمالي مساحة السليخ البعل الخاضع للدورة 16903 هكتارات ستزرع بمحاصيل شتوية مختلفة.

وبين الخيال أن إجمالي المساحة المخططة لزراعة القمح المروي والبعل بلغ 19690 هكتاراً بزيادة 2435 هكتاراً عن الموسم السابق، كما تم التوسع بزراعة القطن وعباد الشمس بحوالي 1000 هكتار عن الموسم السابق.

سفيرة إسماعيل

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