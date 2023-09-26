كوزنتسوفا: نظام كييف يستخدم أساليب تنظيم (داعش) الإرهابي لتجنيد الأطفال

موسكو-سانا

كشفت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا أن نظام كييف يستخدم نفس الأساليب التي استخدمها تنظيم “داعش” الإرهابي لتجنيد الأطفال.

ونقلت وكالة تاس عن كوزنتسوفا قولها اليوم خلال اجتماع لجنة التحقيق البرلماني في الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام كييف ضد الأطفال: إن اللجنة تسجل باستمرار وقائع تجنيد الأطفال التي ينظمها نظام كييف الذي يعمل وفقاً لمخططات “داعش” ويستخدم أساليبه.

وأشارت كوزنتسوفا إلى أن تجنيد الأطفال يتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويستخدم الأوكرانيون خلال ذلك حسابات مزيفة أو قنوات مغلقة أو برامج دردشة مع إعطاء تعليمات واضحة للأطفال واستدراجهم بنوع من الجوائز، ولكن في النهاية لم يحصل أحد منهم على أي أموال، ويتم تصوير مواقع القوات الروسية ومساعدة القوات الأوكرانية في تصحيح الضربات المدفعية أو ارتكاب أعمال تخريبية داخل روسيا.

وكان مجلس الدوما اعتمد قراراً في الـ 20 من حزيران الماضي بإجراء تحقيق برلماني في جرائم نظام كييف ضد الأطفال، فيما اعتمد مجلس الاتحاد في الـ 21 من الشهر نفسه قرارا لدعم مبادرة بدء تحقيق برلماني.

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