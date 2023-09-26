ورشة تدريبية بكرة القدم للفئات العمرية في نادي الكرامة

حمص-سانا

بهدف الارتقاء بواقع كرة القدم للفئات العمرية بنادي الكرامة أقيمت ورشة تدريبية لمدربي الفئات والمراكز التدريبية في مقر النادي.

المدير الفني لكرة القدم في النادي مصطفى الرجب لفت في تصريح لـ سانا إلى أهمية الورشة في تطوير المدربين فنياً، بما يساهم بخلق جيل من اللاعبين المؤهلين بدنياً وفنياً، ليكونوا رافداً مهماً لفرق النادي والمنتخبات الوطنية بجميع الفئات لاحقاً.

وأوضح الرجب أنه تم خلال الورشة تقديم عدة محاضرات نظرية وعملية بعلم التدريب الحديث البدني والمهاري والخططي والذهني وكيفية إعداد اللاعب وخصائص نمو لاعب كرة القدم للفئات الصغيرة.

وختم الرجب إن النادي سيقيم ورشة عمل شهرية لتطوير مستوى المدربين، بما ينعكس إيجاباً على العملية التدريبية.

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