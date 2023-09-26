إصابة ثلاثة أشخاص في انفجارين بمناطق سكنية وسط السويد

استوكهولم-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص في انفجارين منفصلين وقعا بمناطق سكنية وسط السويد، ما أدى إلى إلحاق أضرار بأبنية مجاورة مع انتشار أجزاء من الطوب وشظايا زجاج النوافذ في المكان.

ونقلت اسوشيتيد برس عن الشرطة قولها: إن انفجاراً وقع بضاحية هاسيلبي قرب العاصمة استوكهولم في وقت متأخر من الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وإلحاق أضرار بالأبنية المحيطة.

وأضافت الشرطة: إن انفجاراً آخر استهدف صباح اليوم بناء مكوناً من ثلاثة طوابق في منطقة لينكوبينغ، ما دفع السلطات لإجلاء سكان المنطقة المتأثرة في لينكوبينغ إلى مبنى رياضي مجاور، لافتة إلى أنه لم يتم اعتقال أي شخص متهم بالتسبب في الانفجارين.

وشهدت السويد موجة من حوادث إطلاق نار، وتفجيرات خلال الأعوام القليلة الماضية، وزادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة حتى أصبحت تحدث بشكل شبه يومي.

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