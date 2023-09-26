معاينات وأدوية مجانية بمناسبة اليوم العالمي لمرضى القلب بالسويداء

السويداء-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لمرضى القلب، نظم القسم الصحي في مركز مقام عين الزمان الخيري للتنمية الاجتماعية في السويداء اليوم فعالية تضمنت تقديم معاينات واستشارات، من قبل أطباء اختصاصيين متطوعين، وتوزيع أدوية قلب بشكل مجاني لمدة شهر لكل مريض حسب حاجته.

وذكرت مسؤولة القسم الصحي في المركز ناديه البحري في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية تأتي في إطار التعاون مع الشركة العالمية للصناعات الدوائية، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن مرضى القلب، مشيرة إلى أن القسم يوفر خدمات مجانية متنوعة عبر العيادات الموجودة فيه والصيدلية، والتي تجاوز عددها منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه أكثر من 16 ألف خدمة.

من جانبهم أعرب العديد من المرضى عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه المبادرة التي تضاف إلى ما يحصلون عليه من أدوية ومعاينات بشكل مستمر على مدار العام ضمن العيادة القلبية بالقسم الصحي.

ويحتفل باليوم العالمي لمرضى القلب في الـ 29 من أيلول في كل عام، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أمراض القلب مسؤولة عما يقارب نصف جميع الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية، ما يجعلها القاتل الأول في العالم.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency