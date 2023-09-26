ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى أكثر من 4 آلاف قتيل

طرابلس-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية في العاشر من الشهر الجاري إلى أكثر من 4 آلاف قتيل، وفق ما أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري في بيان على موقعه الرسمي: إن آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة حتى يوم الـ24 من أيلول الجاري بلغت 4029 قتيلاً، مضيفاً: إن هناك 87 جثماناً لمصريين لا تشملهم الإحصائية تم تسليمهم للسلطات المصرية.

واجتاح إعصار مدمر في العاشر من أيلول الجاري عدة مناطق شرق ليبيا، وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

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