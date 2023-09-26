أنطونوف: رفض واشنطن إدانة تكريم النازي الأوكراني في البرلمان الكندي وقاحة

موسكو-سانا

أكد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف أن رفض الخارجية الأمريكية إدانة تكريم البرلمان الكندي لأحد النازيين الأوكرانيين يمثل وقاحة وإهانة لذكرى الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة تاس عن السفير قوله في بيان: “رد الفعل المبهم من جانب السكرتير الصحفي للخارجية الأمريكية على ظهور رجل من قوات (إس إس) النازية في أعلى هيئة تشريعية لأحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة يبدو وقحاً جداً، نظراً لتظاهر الإدارة الأمريكية بالاهتمام المتزايد بقضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفاشية”، موضحاً أن رفض إدانة استقبال النازيين الجدد في البرلمان الكندي يدنس ذكرى ملايين البشر العاديين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية، ويعد خيانة لذكرى الجنود والضباط الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال الولايات المتحدة.

ولفت أنطونوف إلى أن النخبة السياسية الأمريكية تظهر بشكل عام اللامبالاة عندما يتعلق الأمر بالنازية في أوكرانيا، حيث تدعم النازيين الجدد الحاليين في كييف للقتال ضد شعبهم وتدمير كل ما هو روسي.

من جهتها، اعتبرت السفارة الروسية لدى أوتاوا أن تكريم النازي الأوكراني الذي خدم في قوات (إس إس) النازية في البرلمان الكندي سيبقى وصمة في تاريخ “الديمقراطية الكندية”.

وقالت السفارة في بيان: “يجب على مواطني هذا البلد أن يفكروا في من يمجده قادتهم ونوع السلطات العسكرية التي يدعمونها في أوكرانيا”، معتبرة أن “هذا الفعل كان أيضاً صفعة في وجه الأبطال الكنديين الحقيقيين الذين قاتلوا لتحرير أوروبا من النازيين جنباً إلى جنب مع إخوانهم الروس والسوفييت”.

وشدد البيان على أن روسيا تدين أي شكل من أشكال تمجيد النازية.

وأثارت فضيحة ظهور أحد النازيين في البرلمان غضباً لدى المجتمع الكندي ورفضاً لمحاولات منح هؤلاء النازيين منبراً للتعبير عن أفكارهم.

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