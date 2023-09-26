26 أيلول1807- جلاء الإنكليز من الإسكندرية بعد محاولتهم احتلالها

دمشق-سانا

1087- وليام الثاني يتوج ملكاً لإنكلترا، خلفاً لأبيه وليام الأول ويحكم حتى عام 1100.

1580 – المكتشف البريطاني السير فرانسيس دريك ينتهي من الطواف حول الكرة الأرضية.

1777- القوات البريطانية تسيطر على بنسيلفانيا خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

1807- جلاء الإنكليز من الإسكندرية بعد محاولتهم احتلالها، من أجل تأمين قاعدة بريطانية ضد الدولة العثمانية.

1815- الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وبروسيا يشكلون حلفاً عرف باسم التحالف المقدس.

1938- بدء اجتماعات ميونخ التي استمرت حتى الـ30 من أيلول، وفيها أذعن رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

1950- حلف شمال الأطلسي يقرر إشراك ألمانيا الاتحادية فيه.

1962- الجيش في اليمن الشمالي ينجح في الإطاحة بالحكم الملكي بقيادة محمد البدر حميد الدين، وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبد الله السلال.

1984- المملكة المتحدة والصين تتفقان على إعادة هونغ كونغ للصين في عام 1997.

2009- إعصار كيتسانا يضرب الفلبين والصين وفيتنام وكمبوديا ولاوس وتايلاند، ويتسبب بمقتل 700 شخص.

2012- رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت يتفقان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على توقيع بروتوكول تعاون يشمل عدداً من القضايا.

من مواليد هذا اليوم..

1886 – أرشيبالد هل، عالم فيزيولوجيا بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.

1897- البابا بولس السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

من وفيات هذا اليوم..

1976- ليو بولد روزيتشكا، عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939.

1978- كارل مان سيغبان، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1924.

أعياد ومناسبات..

اليوم الأوروبي للغات.