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طقس اليوم.. الجو حار نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها

2023-09-26

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام غائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية ويكون مائلا للبرودة ليلا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في باقي المناطق مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية، ويحذر من تشكل الضباب وخاصة في المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

 الثلاثاءالأربعاءالخميس
دمشق35 / 1834 / 1934 / 18
القنيطرة31 / 1630 / 1631 / 16
درعا34 / 1733 / 1734 / 17
السويداء31 / 1930 / 1831 / 18
حمص34 / 2033 / 2034 / 21
حماة36 / 2135 / 2135 / 21
الحسكة38 / 2537 / 2337 / 24
اللاذقية32 / 2232 / 2132 / 21
طرطوس32 / 2332 / 2232 / 22
حلب34 / 1833 / 1833 / 19
إدلب33 / 1932 / 1832 / 19
دير الزور40 / 2339 / 2239 / 23
الرقة38 / 2138 / 2037 / 21

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