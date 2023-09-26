الخارجية الكوبية تدين الهجوم الإرهابي على سفارتها في واشنطن

هافانا-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكوبية الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة كوبا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الخارجية الكوبية في بيان أن “الجماعات المناهضة لكوبا تلجأ إلى الإرهاب بسبب الإفلاس الأخلاقي ولكراهيتها لكوبا”، محذرة من أن نهج الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الفاعلين من قبل السلطات الأمريكية يشجع على ارتكاب أعمال من هذا النوع.

وأضاف البيان: “إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على التزام خاص يقع على عاتق الولايات المتحدة، باعتبارها دولة مستقبلة، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني البعثات من الاقتحام أو الضرر، ولمنع تعكير صفو هدوء هذه البعثات أو الاعتداء على كرامتها”، داعياً حكومة الولايات المتحدة إلى التصرف وفقا لهذه الاتفاقية.

وكان رجل استهدف سفارة كوبا في واشنطن بزجاجتين حارقتين وهو ثاني هجوم عليها في السنوات الأخيرة بعدما أطلق رجل النار على المبنى في نيسان 2020 ولم تقع إصابات في حينه.

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