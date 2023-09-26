مقتل ثلاثة إرهابيين بعملية أمنية شمال غرب باكستان

إسلام آباد-سانا

قتل ثلاثة إرهابيين في عملية أمنية نفذتها القوات الباكستانية بإقليم خيبر شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني قوله في بيان اليوم: إن “القوات الباكستانية نفذت عملية أمنية استناداً إلى معلومات استخباراتية بمنطقة تيراه بالإقليم في وقت متأخر الليلة الماضية ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين”.

وأشار البيان إلى أنه من بين القتلى متزعم يدعى كيفايات الياس تور عدنان الذي تورط بعدة نشاطات إرهابية ضد القوات الأمنية ومقتل مدنيين.

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