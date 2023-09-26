استقرار أسعار النفط عند الإغلاق

نيويورك-سانا

استقرت أسعار النفط دون تغيير يذكر عند التسوية بعد تعاملات متقلبة اليوم مع تخفيف روسيا شروط حظرها المتعلق بصادرات الوقود، وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة الذي قد يضعف الطلب.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت سنتين عند التسوية إلى 93.29 دولارا للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 35 سنتا إلى 89.68 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

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