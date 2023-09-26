الدفاع الجوي الروسي يدمر سبع مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية سبع مسيرات أوكرانية اليوم في منطقة رايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: “تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة سبع مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود”.

بدوره أكد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية في منطقة غرايفورونسكي دون وقوع ضحايا أو أضرار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تحييد 4 مسيرات في البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم ومسيرتين في مقاطعتي كورسك وبريانسك الروسيتين، كما دمرت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

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