فوز روبين قازان على مضيفه فاكيل في الدوري الروسي

موسكو-سانا

فاز نادي روبين قازان على مضيفه فاكيل بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد الأرجنتيني فالنتين فادا في الدقيقة الـ 83 من زمن اللقاء.

وحقق نادي روبين قازان انتصاره الثاني في الموسم الحالي للدوري، مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تعرض نادي فاكيل من مدينة فورونيج للهزيمة السادسة في الموسم مقابل فوز واحد وتعادلين ليتوقف رصيده عند 5 نقاط، ويبقى في قاع الترتيب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency