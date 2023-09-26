مجلس الأوقاف في القدس يطالب المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الاحتلال على المقدسات

القدس المحتلة-سانا

طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المقدسات الفلسطينية ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين عليها.

وأدان المجلس في بيان له اليوم أوردته وكالة وفا اقتحام مجموعة من المستوطنين مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى وتدنيسها إضافة إلى الإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى ومنعه الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد دون أي وجه حق في انتهاك لحرمة وقداسة ورسالة هذا المسجد بكل ما يحمله من قيمة في نفوس أبناء الأمة الإسلامية.

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