مشاريع وابتكارات طلابية متميزة في معرض الباسل للإبداع والاختراع على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق

دمشق-سانا

مشاريع وابتكارات طلابية متميزة احتضنها معرض الباسل للإبداع والاختراع الذي افتتح بدورته الـ 21 أمس على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، ويستمر لغاية السابع والعشرين من شهر أيلول الجاري.

المهندس عمر الجباعي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن 75 طالباً من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد يشاركون في المعرض بمجموعة من المشاريع والابتكارات توزعت على محاور المعرض التي تشمل الطب والبيئة والطاقة البديلة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة، مبينا أنها مشاريع قيمة تطرقت إلى ما يتطلبه سوق العمل ومرحلة إعادة الإعمار وهي ابتكارات متميزة، قسم منها حاصل على براءات اختراع والقسم الآخر قيد الحصول على البراءة.

ولفت الجباعي إلى أهمية المعرض من ناحية تشجيع البحث العلمي واكتشاف إبداعات جيل الشباب والجامعات وتحويلها مشاريع إنتاجية على أرض الواقع وأيضاً الجوائز التي يتم منحها في المعرض ستكون حافزاً للطلاب ليستمروا في العمل خلال الفترة القادمة.

الطالب محمد عبد الستار نافيس اختصاص هندسة طبية قدم هو وزملاؤه مشروعاً في محور الطب، عبارة عن جهاز تقويمي للورك والركبة والكاحل والقدم لمساعدة مشلولي الأطراف السفلية على المشي، حيث يحتوي الجهاز الذي يتم ارتداؤه من الورك وحتى الكاحل محركات وحساسات تساعد المريض على الاستغناء عن الكرسي المتحرك والمشي دون مساعدة.

بدوره قدم الطالب وسيم العجاج في محور الصناعة مشروعاً يتضمن ذراعاً روبوتية ذاتية الحركة مهمتها تصنيف وفرز الأشكال باستخدام تقنية معالجة الصور والذكاء الصنعي، مبيناً أن هدف المشروع توفير الوقت والجهد وتنفيذ الأعمال بدقة عالية، إضافة إلى توفير تطبيق إحصائي يساهم في رفع كفاءة خط الإنتاج من خلال تحليل نتائج عملية الفرز.

وتحدث الطالب همام ونوس من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق عن مشروعه وزميله، مبيناً أنه يتضمن تصميم وتنفيذ لوحة ربط بين مولد احتياطي وأحمال حرجة مع التحكم بفصل ووصل الأحمال للمحافظة على استمرارية التغذية للأحمال المختلفة، موضحاً أن أهمية هذا النوع من الأنظمة تكمن في عدم قطع التغذية لأي سبب من الأسباب عن الأحمال الحرجة جداً مثل غرف العمليات وأجهزة التنفس.

وحول تقييم المشاركات المقدمة إلى معرض الباسل للإبداع والاختراع أوضح الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أنه تم بناء على طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة علمية متعددة التخصصات لتقييم المشاركات وفق استمارة تقييم تم الاتفاق عليها وإقرارها في أول اجتماع للجنة.

وبين الدكتور الجمالي أنه تم التقييم على مرحلتين، الأولى تقييم ملفات المشاركة المرسلة عبر المنصة الإلكترونية لمعرض الباسل وفق معايير تخص أهمية الموضوع ومنهجية العمل وقابلية التطبيق والجدوى الأولية المتوقعة، والمرحلة الثانية سيتم التقييم خلال أيام المعرض لتقييم النماذج الأولية المعروضة من قبل المشاركين ومناقشتهم في التطبيقات المحتملة لكل مشاركة.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقيم المعرض بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأمانة السورية للتنمية ومحافظة دمشق وجمعية المخترعين السوريين والهيئة العليا للبحث العلمي والاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وبشراكة استراتيجية مع اتحاد غرف التجارة السورية.

هيلانه الهندي

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