ندوة حوارية في درعا حول الإدارة المحلية والمسؤولية المجتمعية

درعا-سانا

تطوير عمل المجالس المحلية وإعادة تنظيم علاقتها مع المجتمع المحلي وتوسيع صلاحياتها كانت محور الندوة الحوارية التي أقامتها محافظة درعا في النادي الاجتماعي بالمدينة.

وتطرقت الندوة لأهمية النهوض بواقع المجالس المحلية وتحقيق درجة متطورة من الأداء تتوافق مع الموارد والإمكانيات وتوافر الموارد المالية، ودور الإعلام في الرقابة والتطوير وضرورة إطلاق برامج للحفاظ على الثروات الطبيعية وإدارة استهلاكها.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطة لفت إلى أن هدف الندوة الوصول إلى مقترحات وحلول مستقبلية من شأنها تطوير عمل المجالس ضمن الوحدات الإدارية والنهوض بالواقع الخدمي بالتعاون مع المجتمع المحلي، ولتحسين المرافق والبنى التحتية فيها، منوهاً بأهمية المبادرات الأهلية التي أثبتت فاعليتها خلال المرحلة الماضية.

وتركزت مداخلات ومقترحات المشاركين حول تعزيز مبدأ الشفافية والتشاركية للنهوض بعمل المجالس المحلية.

وشملت المقترحات تشكيل هيئات عامة للمناطق الصناعية والحرفية، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتعزيز التشاركية بين غرف السياحة والتجارة والصناعة مع الإدارة المحلية والأوقاف لاستثمار الأملاك العامة والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية.

حضر اللقاء الحواري أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدرعا وأعضاء اللجان المحلية التي أسهمت بالعمل على الأرض إلى جانب المجالس المحلية، ورؤساء النقابات والاتحادات والمنظمات وأكاديميون وغرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة، وممثلون عن المجالس المحلية والوحدات الإدارية والمؤسسات الإعلامية والمحافظة.

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