سراب عيسى… تجول في عوالم المرأة عبر لوحات معرضها (أنثى)

دمشق-سانا

جالت الفنانة التشكيلية الشابة سراب عيسى مساء اليوم في عوالم المرأة الداخلية والجمالية، برؤى فنية خاصة بها، عبر لوحات معرضها الفردي الأول بعنوان “أنثى”.

المعرض الذي تستضيفه صالة آرت هاوس ضم 12 لوحة بمزيج من التقنيات (إكريليك، فحم، رماد، طباعة، تراب، رمل، أحجار)، على قماش وبأسلوب فني تراوح بين التعبيري والتجريد، مع مناخات لونية متقشفة واختزالات كبيرة في عناصر اللوحة لمصلحة العلاقة بين الخط والتكوين والتناغم اللوني.

وعن المعرض قالت الفنانة سراب في تصريح لـ سانا: عند التحضير للمعرض كان تركيزي على العلاقة بين الشكل واللون مع سطح اللوحة، وهو بحثي الذي أعمل عليه لإنتاج لوحة فنية معاصرة بأسلوبها وتقنياتها.

الفنانة خريجة قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة عام 2021 أوضحت أن الموضوع ليس هو أساس اللوحة الفنية من وجهة نظرها، بل هو المحرض على إنتاج لوحة فنية بمستوى عالٍ، مبينة أن طريقة معالجة الفنان لأي موضوع هي التي يتم الحكم عليها فنيا، وليس مقولة العمل.

ولفتت الفنانة سراب إلى أنها اختارت عنوان المعرض بعد انتهائها من جميع الأعمال وملاحظتها أن المفردات التي طرحتها من خلال لوحاتها تتركز على الأنثى بكل تفاصيلها، سواء بالجسد أو اليوميات أو الحالات الإنسانية المتنوعة بين الطفولة والسعادة والحب.

ويستمر المعرض حتى الـ 15 من شهر تشرين الأول القادم.

محمد سمير طحان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency