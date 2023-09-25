إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شرق قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرات خرجت في قطاع غزة المحاصر، تنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المظاهرات شرق مدينة غزة بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما استهدف طيران الاحتلال بعدد من الصواريخ موقعين شرق المدينة، ما أدى إلى تدميرهما دون أن يبلغ عن إصابات.

وتتواصل المظاهرات في أماكن متفرقة شرق القطاع لليوم العاشر تنديداً باستمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والحصار المفروض على القطاع منذ 17 عاماً.

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