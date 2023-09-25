طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بامتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ومائلاً للبرودة ليلاً وخاصةً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً مع نسبة رطوبة سطحية مرتفعة صباحاً في المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب وخاصةً في المنطقة الوسطى والقلمون.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر وخاصةً على المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية وتتجاوز سرعتها 40 كم/سا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..