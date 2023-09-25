تنفيذ أعمال تأهيل وتعبيد طرقات في بلدة الجيزة بريف درعا

درعا-سانا

أنهت ورشات الشركة العامة للطرق والجسور أعمال تأهيل وتعبيد طرقات في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، بكلفة بلغت 47 مليون ليرة سورية.

رئيس مجلس البلدة محمد الطبش ذكر في تصريح لمراسل سانا، أن الأعمال المنفذة شملت بقايا مقالع وستوك حجر لطريق المكب في المنطقة الجنوبية من البلدة، بطول 1200 متر وعرض 6 أمتار، والذي يخدم العديد من الأراضي الزراعية خلال فترات الزراعة والحصاد.

ولفت الطبش إلى أن الأعمال تضمنت تعبيد طرق رئيسية وفرعية بمجبول إسفلتي وترقيع حفر ومطبات عديدة، استكمالاً لأعمال التأهيل والتعبيد لخطة العام الحالي قبل فصل الشتاء، منوهاً بدور المجتمع المحلي لتقديم كل الخدمات التي تعمل على إعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية للبلدة.

رضوان الراضي

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