حملة تنظيف في موقع أوغاريت الأثري بمناسبة يوم السياحة العالمي

اللاذقية-سانا

بمناسبة يوم السياحة العالمي، أقامت مديرية السياحة في اللاذقية حملةً تطوعيةً لتنظيف موقع أوغاريت الأثري من الأعشاب، بهدف تجميل الموقع وتقليم الأشجار المزروعة فيه.

وأوضح مدير السياحة المهندس فادي نظام أن الحملة نظمت على هامش مهرجان الضفاف السياحي، بمشاركة عدد من المتطوعين من المجتمع المحلي وطلاب المعاهد والمدارس الفندقية وطلاب الجامعات والشبيبة، بهدف إعادة الألق إلى هذا الموقع، لما له من أهمية بوصفه يعود لحضارة أقدم أبجدية بالعالم وأقدم نوتة موسيقية.

ونوه عصام درويش عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية بأهمية العمل التطوعي في الحفاظ على هذا الموقع الذي يشكل أهميةً لسورية ولكل العالم، ومقصداً للسياح من أرجاء المعمورة.

وذكرت الشاعرة ومديرة الملتقى السوري للثقافة وديعة درويش أن هذه الحملة تجسيد لدور الثقافة على أرض الواقع، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات والجهات المعنية، كتعبير عن الانتماء الوطني وحب الوطن.

بينما أوضح مدير ملتقى القنديل الثقافي في اللاذقية حيدر نعيسة أن الهدف من الحملة تجميل الموقع وإزالة الأعشاب وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش العالقة على الجدران، لتسهيل زيارته وجعله مناسباً أكثر للتجوال فيه والاطلاع عليه وخاصة للرحلات المدرسية مع بداية العام الدراسي، للتأكيد على عظمة هذا المكان وخلوده وعراقته.

بدورها لفتت فاطمة خليفة رئيسة نقابة عمال السياحة في اللاذقية إلى أهمية حملة تنظيف الموقع الذي كان منارةً تاريخيةً على مر العصور وموطن الأبجدية، ومنها انطلقت للعالم أجمع.

وشارك المغترب المقيم في السويد هاني جلبوط بحملة النظافة، لإظهار أهمية الحفاظ على الكنوز الحضارية السورية، مؤكداً ضرورة أن نكون يداً واحدةً للنهوض ببلدنا.

ورأى سعيد محسن عضو قيادة منطقة اللاذقية لقوات منظمة الصاعقة الفلسطينية أن مشاركته تأتي لنقل رسالة محبة الشعب الفلسطيني من موقع رأس شمرا، والمساهمة في حملة النظافة والتعشيب لهذا الموقع المهم.

علاء إبراهيم

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