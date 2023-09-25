أسعار الذهب تتراجع

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع احتفاظ الدولار بقوته، بعد أن ألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار رفع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1923.94 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة ذاتها 0.1 بالمئة إلى 1943.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 المئة إلى 23.57 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.61 دولاراً، كما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.22 دولاراً.

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