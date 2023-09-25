إعادة خدمات الهاتف والإنترنت تدريجياً إلى المشتركين في مدينة دير الزور

دير الزور-سانا

بدأت ورشات الشركة السورية للاتصالات إعادة الخدمات الهاتفية والإنترنت بصورة تدريجية إلى المشتركين بمدينة دير الزور، بالتزامن مع إصلاح أعطال الحريق الذي تعرضت له غرفة في مبنى مركز اتصالات دير الزور الثاني.

وذكر مدير فرع الشركة بدير الزور المهندس رمضان الضللي أن ورشات الفرع وبدعم من ورشات فنية جاءت من الوزارة، وبعد عمل متواصل منذ ظهر أمس، تمكنت من إعادة الخدمة بصورة جزئية للاتصالات وشبكة الإنترنت في عدد من الخطوط العائدة للدوائر الحكومية التي يتطلب عملها توافر الشبكة كي تتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين.

ولفت إلى أن العمل سيتواصل دون توقف حتى الانتهاء من إعادة كل الخطوط للخدمة.

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