زيادة 100 هكتار ضمن خطة زراعة النباتات الطبية والعطرية في منطقة الغاب للموسم المقبل

حماة-سانا

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 2600 هكتار لزراعتها بمحاصيل النباتات الطبية والعطرية خلال الموسم الزراعي المقبل بزيادة 100 هكتار عن خطة الموسم الماضي.

وذكر مدير عام الهيئة المهندس أوفى وسوف في تصريح لمراسل سانا أن زراعة النباتات الطبية والعطرية تلقى رواجاً كبيراً عند مزارعي منطقة الغاب بسبب فوائدها الصحية وعائدها المادي الجيد وانخفاض تكاليف الانتاج مقارنة بالمحاصيل الأخرى، مبيناً أن جميع أنواع النباتات الطبية والعطرية كاليانسون والكمون والشمرا والكزبرة يمكن زراعتها بمنطقة الغاب بسبب جودة التربة والمناخ الملائم.

وتوقع وسوف أن يتم تنفيذ كامل الخطة المقررة للموسم الحالي من النباتات الطبية والعطرية وخاصة بعد ارتفاع ثمن محصولي الكمون واليانسون بشكل لافت خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن زراعة هذه المحاصيل منتشرة في مختلف الأقسام الحقلية التابعة للهيئة وخاصة محردة وسلحب والسقيلبية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency