أكثر من 900 حالة وفاة بحمى الضنك في بنغلادش خلال العام الجاري

دكا-سانا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في بنغلادش أن عدد الوفيات في البلاد جراء حمى الضنك تجاوز 900 حالة من بين 187725 إصابة تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري.

وكشفت بيانات نشرتها المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة للوزارة حسب وكالة شينخوا أن إجمالي الوفيات جراء المرض بلغ 909 وفيات، بينها 316 حالة خلال الشهر الجاري، و342 حالة في الشهر الماضي.

وبينت المديرية العامة أن الرقم الإجمالي للمرضى المتعافين في البلاد حتى الآن بلغ 176346 شخصاً.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في تموز الماضي من أن عدد الإصابات بحمى الضنك في بنغلادش يقترب من تسجيل مستويات قياسية هذا العام، لأسباب منها ظاهرة الاحتباس الحراري التي يستفيد منها البعوض الناشر لهذا النوع من الحمى.

وتتمثل أعراض الإصابة بحمى الضنك الفيروسية بحمى شديدة وصداع وآلام جسم ونزف وفشل الأعضاء، وأحياناً الموت.

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