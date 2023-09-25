مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أن نحو 400 مستوطن اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات منذ السابعة صباحاً، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وقبالة قبة الصخرة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى الأقصى، ومنعت دخول الطلاب إلى مدارسهم داخل المسجد، كما منعت المرابطات المبعدات عن المسجد من الصلاة والتواجد عند أبوابه، فيما اعتقلت مصوراً صحفياً أثناء تواجده في المسجد.

ولليوم الثاني تواصل قوات الاحتلال إغلاق عدد من شوارع مدينة القدس وتكثيف الحواجز في البلدة القديمة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، ما أدى إلى عرقلة حركة مرور الفلسطينيين ورغم إجراءات الاحتلال التعسفية أدى مصلون فلسطينيون صلاة الفجر في المصلى القبلي بالمسجد.

ويدعو الفلسطينيون إلى الحشد والرباط في القدس والأقصى خلال الأيام المقبلة للتصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

وكان 675 مستوطناً اقتحموا الأقصى يوم الأمس.

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