الأردن.. وزراء حكومة الخصاونة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاري جديد

عمان-سانا

قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة خلال جلسة الوزراء التي عقدت اليوم، وذلك تمهيداً لإجراء تعديل وزاري جديد.

ونقل موقع عمون عن مصدر قوله: إن تقديم الاستقالات يأتي تمهيداً لتعديل وزاري جديد في الأردن، لافتاً إلى أن هناك 5 وزراء جدد سيدخلون الحكومة.

وهذا سابع تعديل يجريه الخصاونة منذ تكليفه بالمنصب في الـ 7 من تشرين الأول 2020.

وكان الخصاونة أجرى التعديل السادس على حكومته في كانون الأول الماضي، واقتصر حينها على حقيبة السياحة والآثار.

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