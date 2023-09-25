الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وإنهاء الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وحذرت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا من تعايش المجتمع الدولي مع المعاناة الفلسطينية اليومية الناتجة عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه وكأنها أمر اعتيادي لا يستدعي أي تدخل أو موقف جدي، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وإجبار الاحتلال على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب، وعدم الاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الإعلامية التي لا تجد أي صدى لها، ولا تترجم إلى خطوات وأفعال عملية للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية إرهاب قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم واستهدافهم المتواصل للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بهدف تهويدهما، مشيرة إلى أن التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال جزء لا يتجزأ من حربه المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه في إطار مخططه الاستعماري لاستكمال عمليات الضم التدريجي للقدس وباقي مناطق الضفة الغربية.

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