العراق.. سقوط مروحية عسكرية وإصابة طاقمها نتيجة خلل فني

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم أن إحدى طائرات الجيش سقطت خلال مهمة تدريبية في محافظة الكوت، ما أدى إلى إصابة طاقمها بجروح.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: إنه “أثناء طلعة جوية تدريبية نفذها طيران الجيش بواسطة طائرات مروحية مخصصة للتدريب في قاعدة الكوت الجوية، سقطت إحدى تلك الطائرات نتيجة خلل فني، ما أدى إلى إصابة طاقمها إصابات خفيفة”.

وأضاف البيان: إنه “تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة”.

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