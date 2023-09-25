السويداء.. السورية لتصنيع العنب تواصل استلام المحصول خلال يومي العطلة

السويداء-سانا

أعلنت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء عن استمرار استلام محصول العنب العصيري الأبيض من المزارعين خلال عطلة عيد المولد النبوي الشريف يومي (الأربعاء والخميس) القادمين.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس فادي شقير في تصريح لمراسل سانا أن الشركة تستلم المحصول خلال العطلة بالشكل الاعتيادي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء.

ووفق شقير بلغت كمية العنب العصيري الأبيض المسلمة للشركة منذ بدء الاستلام في الـ 17 من أيلول الجاري وحتى أمس نحو 1350 طناً بسعر 2500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، فيما حددت الشركة يومي الـ 27 والـ 28 من الشهر الجاري لاستلام العنب الأسود بسعر 2800 ليرة للكيلو الواحد.

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