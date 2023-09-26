تسهيلاً لإنجاز معاملات المكلفين بخدمة العلم والمقيمين بالخارج .. إطلاق خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين

دمشق-سانا

بهدف تبسيط إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم والمقيمين خارج الأراضي السورية وبالتعاون بين وزارة الدفاع – مديرية التجنيد العامة ووزارة الخارجية والمغتربين – المكتب القنصلي ووزارة الاتصالات والتقانة أطلقت الشركة السورية للاتصالات بتاريخ 4-9-2023 خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين في منظومة إنجاز المعاملات الالكترونية.

ومن خلال المنظومة أصبح بامكان المواطنين السوريين المغتربين الحصول على خدمات (التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى وتجديد التأجيل بالاقامة ودفع البدل النقدي للاحتياط ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة و تسهيلات زيارة المغتربين).

يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمات المذكورة من خلال دليل المعاملات عبر الموقع الرسمي www.ecsc-expat.sy .